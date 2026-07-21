Klimafest Friedrichshain-Kreuzberg

Beim Klimafest im Freiluftkino Friedrichshain gibt es einen Markt mit verschiedenen Informations- und Mitmachständen, an denen die Klimaprojekte zahlreicher Initiativen vorgestellt werden. Besucherinnen und Besucher können dort selbst erkunden, wie sie mit kleinen und großen Ideen für Klimaschutz aktiv werden können.