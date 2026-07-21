Klimafest Friedrichshain-Kreuzberg

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Rave the Planet
Nach dem Ende der originalen Loveparade in der Hauptstadt bringt dessen Gründer Dr. Motte den Nachfolger Rave the Planet wieder nach Berlin. Rave the Planet ist eine einzigartige Symbiose aus Demonstration und Rave. mehr
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Klimaschutz zum Mitmachen: Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg lädt zum Klimafest ein.
Beim Klimafest im Freiluftkino Friedrichshain gibt es einen Markt mit verschiedenen Informations- und Mitmachständen, an denen die Klimaprojekte zahlreicher Initiativen vorgestellt werden. Besucherinnen und Besucher können dort selbst erkunden, wie sie mit kleinen und großen Ideen für Klimaschutz aktiv werden können.
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Nach dem Ende der originalen Loveparade in der Hauptstadt bringt dessen Gründer Dr. Motte den Nachfolger Rave the Planet wieder nach Berlin. Rave the Planet ist eine einzigartige Symbiose aus Demonstration und Rave. mehr
© Landessportbund Berlin
Der Landessportbund Berlin lädt in diesem Jahr zum zentralen Familiensportfest ein – erstmals auf dem Gelände des Sportforums Berlin in Hohenschönhausen. mehr
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Die Berlin-Eventvorschau für Juli 2026. Christopher Street Day, Staatsoper für alle, Internationales Drehorgelfest und mehr