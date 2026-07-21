Klimafest Friedrichshain-Kreuzberg

Termin noch nicht bekannt

Klimafest Friedrichshain Kreuzberg

Symbolbild

© dpa

Klimaschutz zum Mitmachen: Der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg lädt zum Klimafest ein.

Beim Klimafest im Freiluftkino Friedrichshain gibt es einen Markt mit verschiedenen Informations- und Mitmachständen, an denen die Klimaprojekte zahlreicher Initiativen vorgestellt werden. Besucherinnen und Besucher können dort selbst erkunden, wie sie mit kleinen und großen Ideen für Klimaschutz aktiv werden können.

Auf einen Blick

Event
Klimafest Friedrichshain-Kreuzberg
Location
Freiluftkino Friedrichshain
Öffnungszeiten
Noch nicht bekannt
Eintritt
kostenlos
Programm
www.berlin.de

Freiluftkino Friedrichshain

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Adresse
Ernst-Zinna-Weg
10249 Berlin

Verkehrsanbindungen

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