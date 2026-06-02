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Schwarzmarkt in der KuFa

Termin noch nicht bekannt

Schallplatten

Schallplatten-Fans kommen auf ihre Kosten.

© dpa

Der Schwarzmarkt - ein Floh- und Kunstmarkt der Subkulturen - kommt zurück in die Kulturfabrik Moabit.

Auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern dürfen sich die Subkulturen mit ihren Produkten und Vorlieben austoben. Das Event findet in den Räumlichkeiten der Kufa im Slaughterhouse sowie auf dem Außengelände statt. Der Schwerpunkt liegt auf der Gothic-, Punk- und Metal-Szene. Auf dem nicht-kommerziellen Floh- und Kunstmarkt werden CDs, Vinyl, Zeitschriften und Bücher, Kleidung, Schuhe, Schmuck, Accessoires, Merchandise, Technik und Software, Möbel und Fahrräder, Dekoration, Drucke, Musikinstrumente und Zubehör, Designerstücke, Schönes, Antiquitäten, Kuriositäten, Makeup, Kunst und Rares - also alles, woran man Freude haben kann - angeboten.

Auf einen Blick

Flohmarkt
Schwarzmarkt
Termine 2026
Noch nicht bekannt
Location
Kulturfabrik Moabit und Slaughterhouse Clubs
Öffnungszeiten
Noch nicht bekannt
Eintritt
Frei

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Adresse
Lehrter Straße 35
10557 Berlin

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