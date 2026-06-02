Schwarzmarkt in der KuFa

Auf einer Fläche von 2000 Quadratmetern dürfen sich die Subkulturen mit ihren Produkten und Vorlieben austoben. Das Event findet in den Räumlichkeiten der Kufa im Slaughterhouse sowie auf dem Außengelände statt. Der Schwerpunkt liegt auf der Gothic-, Punk- und Metal-Szene. Auf dem nicht-kommerziellen Floh- und Kunstmarkt werden CDs, Vinyl, Zeitschriften und Bücher, Kleidung, Schuhe, Schmuck, Accessoires, Merchandise, Technik und Software, Möbel und Fahrräder, Dekoration, Drucke, Musikinstrumente und Zubehör, Designerstücke, Schönes, Antiquitäten, Kuriositäten, Makeup, Kunst und Rares - also alles, woran man Freude haben kann - angeboten.