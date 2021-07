Street Music Festival in der City West

Endlich wieder Musik im Freien! Von drei Bühnen aus schweben wieder beschwingte Töne durch die City West.

Rund 20 Künstler setzen an drei Tagen ein musikalisches Zeichen für ein buntes und vielfältiges Berlin und Europa. Die Bühnen werden am Breitscheidplatz und auf der Budapester Straße aufgebaut. Gespielt wird Instrumental, Weltmusik und Street Pop.



Das Street Music Festival ist Teil des Kultursommers in der City West, welcher nach dem pandemiebedingten Lockdown der Kulturszene eine vorsichtige Rückkehr des kulturellen Lebens feiert.