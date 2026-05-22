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Deutsche Meisterschaft der Floristik

Termin noch nicht bekannt

Deutsche Meisterschaft der Floristen 2018

© dpa

Die Deutsche Meisterschaft der Floristik wird in diesem Jahr wieder vor Publikum ausgetragen.

Die Sieger der Landesmeisterschaften in den einzelnen Bundesländern treten im August im Haubentaucher gegeneinander an. Die Zuschauer dürfen sich auf kreative Blumenarrangements, imposante Pflanzarbeiten und floristische Handwerkskunst auf höchstem Niveau freuen. Die Siegerin oder der Sieger der Deutschen Meisterschaft der Floristen darf sich für die nächsten zwei Jahre als Deutschlands Meisterflorist bezeichnen.

Auf einen Blick

Event
Deutschen Meisterschaft der Floristik 2026
Termine
Noch nicht bekannt
Location
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Öffnungszeiten
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Gedächtniskirche

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Adresse
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10789 Berlin

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Quelle: Fleurop AG/bearbeitet Berlin.de