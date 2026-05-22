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Wochenend-Tipps: Endlich Wochenende in Berlin!
Die Wochenend-Tipps von Berlin.de - das Original: Das Berlin-Programm für das Wochenende vom 22. bis 25. Mai 2026 in der Hauptstadt. mehr
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Die Deutsche Meisterschaft der Floristik wird in diesem Jahr wieder vor Publikum ausgetragen.
Die Sieger der Landesmeisterschaften in den einzelnen Bundesländern treten im August im Haubentaucher gegeneinander an. Die Zuschauer dürfen sich auf kreative Blumenarrangements, imposante Pflanzarbeiten und floristische Handwerkskunst auf höchstem Niveau freuen. Die Siegerin oder der Sieger der Deutschen Meisterschaft der Floristen darf sich für die nächsten zwei Jahre als Deutschlands Meisterflorist bezeichnen.
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Die Berlin-Eventvorschau für August 2026. Pop-Kultur, Zug der Liebe, Tanz im August, Tag der offenen Tür der Bundesregierung und vieles mehr
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Open-Air-Ausstellungen, Theater unter freiem Himmel und Freiluft-Konzerte: Die besten Veranstaltungen an der frischen Berliner Luft. mehr