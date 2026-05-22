Deutsche Meisterschaft der Floristik

Die Sieger der Landesmeisterschaften in den einzelnen Bundesländern treten im August im Haubentaucher gegeneinander an. Die Zuschauer dürfen sich auf kreative Blumenarrangements, imposante Pflanzarbeiten und floristische Handwerkskunst auf höchstem Niveau freuen. Die Siegerin oder der Sieger der Deutschen Meisterschaft der Floristen darf sich für die nächsten zwei Jahre als Deutschlands Meisterflorist bezeichnen.