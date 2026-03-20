Osterfeuer in den Späth’schen Baumschulen

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Ostern
Rummel, Ostermärkte und Osterferien: Die Hauptstadt bietet zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein, um Ostern in Berlin zu einem großen Vergnügen für die ganze Familie zu machen. mehr
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Die Späth’schen Baumschulen veranstalten alljährlich ein Osterfeuer.
Warm anziehen und den aufkeimenden Frühling genießen: Der Biergarten lädt am gesamten Osterwochenende zu Speis und Trank ein. Höhepunkte der Ostertage in den Späth’schen Baumschulen sind die Osterfeuer von Karfreitag bis Ostersonntag.
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Rummel, Ostermärkte und Osterferien: Die Hauptstadt bietet zahlreiche Veranstaltungen für Groß und Klein, um Ostern in Berlin zu einem großen Vergnügen für die ganze Familie zu machen. mehr
© Ostermarkt Potsdamer Platz
Auf dem Potsdamer Platz findet zum dritten Mal ein großer Ostermarkt mit allerlei Entertainment statt. mehr
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Überall in der Stadt werden an Karfreitag, Karsamstag oder am Ostersonntag die traditionellen Osterfeuer entzündet mehr