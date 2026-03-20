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Osterfeuer in den Späth’schen Baumschulen

Termin noch nicht bekannt

Osterfeuer

© dpa

Die Späth’schen Baumschulen veranstalten alljährlich ein Osterfeuer.

Warm anziehen und den aufkeimenden Frühling genießen: Der Biergarten lädt am gesamten Osterwochenende zu Speis und Trank ein. Höhepunkte der Ostertage in den Späth’schen Baumschulen sind die Osterfeuer von Karfreitag bis Ostersonntag.

Auf einen Blick

Ostern
Osterfeuer in den Späth’schen Baumschulen 2026
Location
Späth’schen Baumschulen
Öffnungszeiten
Noch nicht bekannt
Osterfeuer
Noch nicht bekannt
Eintritt
Noch nicht bekannt

Späth’schen Baumschulen

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Adresse
Späthstraße 80
12437 Berlin

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