Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen gegen einen kleinen Eintritt eine feine Auswahl an Jazz- und Bluesbands geboten. Dank lockerer Atmosphäre unter freiem Himmel ist das Hot Jazz Festival schon längst kein Geheimtipp mehr. Mit dabei waren im Jahr 2024:



Dorothe's Jazz Serenaders

Otto Hamborg

Vintage Jazz Friends

Otto Kaplan

Jam Session mit allen Musikerinnen und Musikern