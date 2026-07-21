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Rock & Pop in Berlin
Termine, Informationen und Vorverkauf von Eintrittskarten für fast alle Rock & Pop Veranstaltungen in Berlin. mehr
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Der Britzer Garten in Neukölln wird mit dem Hot Jazz Festival seit 2007 jedes Jahr an einem Sommertag zum Klingen gebracht.
Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen gegen einen kleinen Eintritt eine feine Auswahl an Jazz- und Bluesbands geboten. Dank lockerer Atmosphäre unter freiem Himmel ist das Hot Jazz Festival schon längst kein Geheimtipp mehr. Mit dabei waren im Jahr 2024:
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