Hot Jazz Festival

Termin noch nicht bekannt

  • Hot Jazz Festival

    © Wolfgang Becker

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Der Britzer Garten in Neukölln wird mit dem Hot Jazz Festival seit 2007 jedes Jahr an einem Sommertag zum Klingen gebracht.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer bekommen gegen einen kleinen Eintritt eine feine Auswahl an Jazz- und Bluesbands geboten. Dank lockerer Atmosphäre unter freiem Himmel ist das Hot Jazz Festival schon längst kein Geheimtipp mehr. Mit dabei waren im Jahr 2024:

  • Dorothe's Jazz Serenaders
  • Otto Hamborg
  • Vintage Jazz Friends
  • Otto Kaplan
  • Jam Session mit allen Musikerinnen und Musikern

Auf einen Blick

Festival
Hot Jazz Festival 2026
Termine
Noch nicht bekannt
Location
Britzer Garten
Öffnungszeiten
Noch nicht bekannt
Eintritt
Noch nicht bekannt

Jazz im Britzer Garten

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Adresse
Sangerhauser Weg 1
12349 Berlin

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