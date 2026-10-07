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Filmfestivals, Filmfestspiele und Filmtage in Berlin mit Infos für Filmliebhaber und Cineasten, Terminen, Kinos und Veranstaltungsorten. mehr
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Speculative Ecologies zeigt internationale Kurzfilme, die die Grenzen zwischen Ökologie, Technologie, Körpern und nichtmenschlichem Leben erkunden.
Im Rahmen des Vierten Welle Film Festivals widmet sich das Kurzfilmprogramm „Speculative Ecologies – Porosities“ den Verbindungen zwischen Mensch, Umwelt und Technologie. Die neun internationalen Filme aus Science-Fiction, Animation, Dokumentar- und Experimentalfilm beschäftigen sich unter anderem mit Klimawandel, künstlicher Intelligenz, digitalen Welten und der Beziehung zwischen Körper und Natur. Die Filme werden im Original mit englischen Untertiteln gezeigt.
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