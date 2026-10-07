Speculative Ecologies

17. September 2026

Kinosessel

Symbolbild

© dpa

Speculative Ecologies zeigt internationale Kurzfilme, die die Grenzen zwischen Ökologie, Technologie, Körpern und nichtmenschlichem Leben erkunden.

Im Rahmen des Vierten Welle Film Festivals widmet sich das Kurzfilmprogramm „Speculative Ecologies – Porosities“ den Verbindungen zwischen Mensch, Umwelt und Technologie. Die neun internationalen Filme aus Science-Fiction, Animation, Dokumentar- und Experimentalfilm beschäftigen sich unter anderem mit Klimawandel, künstlicher Intelligenz, digitalen Welten und der Beziehung zwischen Körper und Natur. Die Filme werden im Original mit englischen Untertiteln gezeigt.

Auf einen Blick

Event
Speculative Ecologies – Porosities
Location
Lichtblick Kino
Beginn
17. September 2026 20:00 Uhr
Eintritt
10 Euro
Programm
lichtblick-kino.org

Lichtblick Kino

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Adresse
Kastanienallee 77
10435 Berlin

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