Im Rahmen des Vierten Welle Film Festivals widmet sich das Kurzfilmprogramm „Speculative Ecologies – Porosities“ den Verbindungen zwischen Mensch, Umwelt und Technologie. Die neun internationalen Filme aus Science-Fiction, Animation, Dokumentar- und Experimentalfilm beschäftigen sich unter anderem mit Klimawandel, künstlicher Intelligenz, digitalen Welten und der Beziehung zwischen Körper und Natur. Die Filme werden im Original mit englischen Untertiteln gezeigt.