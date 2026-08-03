We Own The Game: Basketballfestival am Rathaus Schöneberg

Der Vorplatz des Rathauses Schöneberg verwandelt sich zwei Tage lang in einen Treffpunkt für Basketballfans, Familien und Sportbegeisterte. Mit Blick auf die Basketball Weltmeisterschaft der Frauen im September möchte der Bezirk zeigen, wie vielfältig und inklusiv der Sports ist. Auf dem Programm stehen Flinta-Open-Courts, Trainings sowie die Möglichkeit, Rollstuhlbasketball auszuprobieren. Ergänzt wird das kostenlose Angebot durch Mitmachaktionen, Musik und ein Glücksrad.