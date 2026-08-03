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We Own The Game: Basketballfestival am Rathaus Schöneberg

8. und 9. Juli 2026

We Own The Game

Symbolbild

© dpa

„We Own The Game“ bringt Basketball mitten in die Stadt. Auf dem Vorplatz des Rathauses Schöneberg erwarten die Besucher:innen spannende Spiele, offene Courts und Mitmachaktionen.

Der Vorplatz des Rathauses Schöneberg verwandelt sich zwei Tage lang in einen Treffpunkt für Basketballfans, Familien und Sportbegeisterte. Mit Blick auf die Basketball Weltmeisterschaft der Frauen im September möchte der Bezirk zeigen, wie vielfältig und inklusiv der Sports ist. Auf dem Programm stehen Flinta-Open-Courts, Trainings sowie die Möglichkeit, Rollstuhlbasketball auszuprobieren. Ergänzt wird das kostenlose Angebot durch Mitmachaktionen, Musik und ein Glücksrad.

We Own The Game: Programm

Los geht es am Mittwoch um 16 Uhr mit einem offenen Training des Friedenauer TSC, gefolgt von einem FLINTA Open Court für alle Interessierten. Highlight der Veranstaltung sind die 3x3 Turniere am Donnerstag von 13 bis 16 Uhr. Interessierte Teams können sich bis zum 5. Juli online dafür anmelden.

Auf einen Blick

Event
We Own The Game: Basketballfestival am Rathaus Schöneberg
Location
Rathaus Schöneberg
Beginn
8. Juli 2026
Ende
9. Juli 2026
Öffnungszeiten
Mittwoch von 16 bis 21 Uhr, Donnerstag von 11 bis 16 Uhr
Eintritt
kostenlos
Turnier-Anmeldung
play.fiba3x3.com

Rathaus Schöneberg

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