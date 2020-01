Innensenator zu Böller-Verbotszonen: Konzept aufgegangen

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) hat die beiden neuen Böller-Verbotszonen in der Silvesternacht als vollen Erfolg bezeichnet. «Die Polizei hat mit ihrer Präsenz sehr klar gemacht, dass sie Übergriffe wie beim Jahreswechsel 2018/19 nicht mehr hinnehmen wird. Unser Konzept ist voll aufgegangen», teilte Geisel am Donnerstag mit. Die positiven Reaktionen der Anwohner hätten ihn bestätigt.

Neben der Festmeile am Brandenburger Tor hatten Senat und Polizei Feuerwerk und Böller auch auf dem Alexanderplatz und in einigen Straßen in Schöneberg verboten, weil es dort in den vergangenen Jahren Angriffe auf Polizisten und Feuerwehrleute gegeben hatte.