Protestforscher: Widerstand zentral bei Berliner Demo

Nach Ansicht eines Protestforschers nimmt bei den Demonstranten gegen die Corona-Politik das Element des Widerstands eine zentrale Rolle ein. «Das Selbstbewusstsein, zum Widerstand gegen 'die da oben' zu gehören, beschränkt sich nicht mehr nur auf Rechtsextreme», sagte der Berliner Soziologieprofessor Dieter Rucht über die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen vom Samstag. Die gesamte Bewegung sei größer geworden. «Sie wird vermutlich weiter wachsen, aber das ist pure Spekulation», so Rucht.

Am Samstag hatten Zehntausende im Zentrum der Hauptstadt bis zum Abend überwiegend friedlich gegen die staatlichen Corona-Regeln demonstriert. Nach Ruchts Einschätzung gab es auf der einen Seite eine bunte Mischung an Demonstranten und eine großteils entspannte Atmosphäre. Besonders auf der Straße Unter den Linden hingegen habe sich eine äußerst aggressive Haltung von Protestierenden gegenüber den Einsatzkräften gezeigt. «Die Welle des Hasses, die der Polizei entgegenschlug, hat mich überrascht», so der Wissenschaftler, der selbst dort vor Ort war.