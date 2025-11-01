Eisbahnen in Neukölln und Lankwitz öffnen

Im neu gemachten Eisstadion im Werner-Seelenbinder-Sportpark in Neukölln konnte bereits am Freitag kostenlos das Eis getestet werden, nun startet der reguläre Betrieb. Bis 15. März ist das Stadion Montag bis Samstag von 9.00 Uhr bis 21.30 Uhr geöffnet. An Sonntagen und Feiertagen von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr. Jeden Montag und Mittwoch findet der Seniorenlauf zwischen 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr parallel zum Publikumslauf statt.