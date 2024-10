Obwohl sie als Stadion bezeichnet wird, hat diese Eisbahn kein Dach und bietet daher Schlittschuhlaufen in einer winterlichen Atmosphäre im Freien. Die Eisbahn ist bei den Bewohnern des Viertels sehr beliebt, vor allem während der Happy Hour oder an den so genannten Happy Days, an denen besonders ermäßigte Eintrittspreise angeboten werden. Im Eisstadion Neukölln trainieren Sportvereine für verschiedene Eissportarten. Außerdem finden hier regelmäßig Eislaufkurse für Anfänger und Fortgeschrittene und sogar die Organisation eines Kindergeburtstages statt.