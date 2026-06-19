Umweltverwaltung ruft zum Gießen von Straßenbäumen auf

Für Bäume in der Stadt sind trockene und heiße Phasen demnach besonders belastend, weil der Boden verdichtet ist, die Oberflächen versiegelt und es kaum einen natürlichen Wasserhaushalt gibt. Junge Bäume haben noch keine Wurzeln, die tief genug bis an Wasserreserven reichen, wie es hieß. Ältere Bäume sind den Angaben zufolge oft noch von vergangenen Trockenheitsphasen geschwächt.