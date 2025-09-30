Die ehemalige Werkstatt der Deutschen Bahn an der Modersohnbrücke in Berlin-Friedrichshain erhält den Charakter eines traditionellen Weihnachtsmarktes. Eine Indoor-Eisbahn, ein ausgewähltes Kulturprogramm und Gastronomie vervollständigen die Winterwelt.
Eisbahn im Winterquartier Berlin
Ab 29. November 2025 verwandelt sich der Nåpoleon Komplex in das Winterquartier Berlin mit einer Indoor-Eisbahn.
Indoor-Eisbahn
In der 1000 Quadratmeter großen Schlittschuhhalle können Besucherinnen und Besucher wetterunabhängig Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen oder am Wochenende auf dem Eis tanzen. Freitags findet die Eisdisko statt, mit Lichtkonzept und Musik aus den 80ern und 90ern an ausgewählten Tagen. Zu Rave on Ice an Samstagen gibt es Live-Musik mit abwechslungsreichen Künstlerkollektiven. Kinder finden Spaß bei kindgerechter Musik und Eislaufhilfen erleichtern ihnen die ersten Schritte auf dem Eis. Für Gruppen warten besondere Angebote zum Schlittschuhlaufen, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Schlittschuhe zum Ausleihen gibt es vor Ort.
Informationen, Adresse und Öffnungszeiten
- Adresse
-
Modersohnstraße 35–4510245 Berlin
- Saison 2025/2026
- 29. November 2025 bis März 2026
- Eintritt
-
7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Tickets gelten für eine Eiszeit von mindestens 1h 15 Minuten.
- Öffnungszeiten
- Ab 10 Uhr, Eisdisco – jeden Freitag von 20 Uhr bis 23:30 Uhr, Rave-on-Ice – jeden Samstag von 20 Uhr bis 23:30 Uhr
Verkehrsanbindungen
-
Bus
-
Modersohnstr.
- 347
-
Osthafen
- 347
-
Persiusstr.
- 347
- Modersohnstr.