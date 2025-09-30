Eisbahn im Winterquartier Berlin

Schlittschuhlaufen

Symbolbild: Besucher laufen in einem Eisstadion auf der Eisfläche.

© dpa

Ab 29. November 2025 verwandelt sich der Nåpoleon Komplex in das Winterquartier Berlin mit einer Indoor-Eisbahn.

Die ehemalige Werkstatt der Deutschen Bahn an der Modersohnbrücke in Berlin-Friedrichshain erhält den Charakter eines traditionellen Weihnachtsmarktes. Eine Indoor-Eisbahn, ein ausgewähltes Kulturprogramm und Gastronomie vervollständigen die Winterwelt.

Indoor-Eisbahn

In der 1000 Quadratmeter großen Schlittschuhhalle können Besucherinnen und Besucher wetterunabhängig Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen oder am Wochenende auf dem Eis tanzen. Freitags findet die Eisdisko statt, mit Lichtkonzept und Musik aus den 80ern und 90ern an ausgewählten Tagen. Zu Rave on Ice an Samstagen gibt es Live-Musik mit abwechslungsreichen Künstlerkollektiven. Kinder finden Spaß bei kindgerechter Musik und Eislaufhilfen erleichtern ihnen die ersten Schritte auf dem Eis. Für Gruppen warten besondere Angebote zum Schlittschuhlaufen, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Schlittschuhe zum Ausleihen gibt es vor Ort.

Informationen, Adresse und Öffnungszeiten

 Adresse
Modersohnstraße 35–45
10245 Berlin
Saison 2025/2026
29. November 2025 bis März 2026
Eintritt
7 Euro, ermäßigt 5 Euro. Tickets gelten für eine Eiszeit von mindestens 1h 15 Minuten.
Öffnungszeiten
Ab 10 Uhr, Eisdisco – jeden Freitag von 20 Uhr bis 23:30 Uhr, Rave-on-Ice – jeden Samstag von 20 Uhr bis 23:30 Uhr

Aktualisierung: 30. September 2025