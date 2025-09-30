Eisbahn im Winterquartier Berlin

In der 1000 Quadratmeter großen Schlittschuhhalle können Besucherinnen und Besucher wetterunabhängig Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen oder am Wochenende auf dem Eis tanzen. Freitags findet die Eisdisko statt, mit Lichtkonzept und Musik aus den 80ern und 90ern an ausgewählten Tagen. Zu Rave on Ice an Samstagen gibt es Live-Musik mit abwechslungsreichen Künstlerkollektiven. Kinder finden Spaß bei kindgerechter Musik und Eislaufhilfen erleichtern ihnen die ersten Schritte auf dem Eis. Für Gruppen warten besondere Angebote zum Schlittschuhlaufen, auch außerhalb der regulären Öffnungszeiten. Schlittschuhe zum Ausleihen gibt es vor Ort.