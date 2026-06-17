Schutz vor Gewalt: Berlin bekommt zwei neue Frauenhäuser

Insgesamt verfügt Berlin dann über Platz für 430 Familien, das sind 945 Betten für Frauen und Kinder. Seit 2020 verdoppelte sich damit die Zahl der Familienplätze in den Frauenhäusern. Die Adressen dieser Häuser werden nicht genannt, um die Sicherheit der Frauen nicht zu gefährden und gewalttätige Männer fernzuhalten. Zudem gibt es neue Beratungsstellen, die auch mobil unterwegs und Frauen vor Ort besonders in den Randbezirken helfen können.