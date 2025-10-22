«Ost West Ost»: Wegner eröffnet Ausstellung im U-Bahnhöfen

Die Ausstellung «Ost West Ost - Berliner Nachkriegsmoderne» beleuchte die Architekturen und Lebenswelten im Gebiet der Karl-Marx-Allee. Sie werfe vergleichende Blicke auf das Hansaviertel und die Nachkriegsmoderne andernorts. In Berlin verdichte sich die Geschichte des 20. Jahrhunderts mit all ihren Brüchen und Widersprüchen wie kaum an einem anderen Ort, teilte der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (CDU) zur Eröffnung mit.