Straßensperrungen wegen Technoparade «Rave the Planet»

Die Parade «Rave the Planet», die als Demonstration und nicht als Party angemeldet ist, beginnt am Samstag um 14 Uhr auf der Straße des 17. Juni zwischen Großem Stern und Brandenburger Tor. Ab Freitagabend ist die Straße des 17. Juni gesperrt. Die umliegenden Straßen werden dann von Samstagvormittag bis nach Mitternacht geschlossen. Ab Sonntagvormittag soll der gesamte Bereich wieder frei sein. Am Samstagnachmittag und Abend könnten wegen des Andrangs auch die U-Bahnhöfe Brandenburger Tor und Bundestag geschlossen werden. Ob weitere Bahnhöfe betroffen sind, stand noch nicht fest.