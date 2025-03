Stiftung will weitere Jugendliche durch Kunst fördern

Die Stiftung bemüht sich unter dem Motto «Loveletters to the City», junge Leute zu erreichen, sie für ihr Quartier zu begeistern und an Bildung sowie gesellschaftspolitische Fragen heranzuführen. Mit dem Projekt «Stadtraum!Plus» seien bis zum Jahresende 2024 etwa 144 Aktionen in Zusammenarbeit mit über 80 Partnern durchgeführt worden. Profitiert haben davon rund 3.900 Teilnehmer, wie es von der Stiftung hieß. Der Berliner Kultursenator Joe Chialo (CDU) würdigt die Arbeit etwa im Urban Nation Museum: «Hier wird nicht nur Kunst ausgestellt als ein Destillat von internationalen Produkten, sondern hier wird die Anbindung an die Bürgerinnen und Bürger aus dem Bezirk forciert.»