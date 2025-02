Eine Fachkraft soll demnach rechnerisch ein Kind weniger betreuen als bisher, Gruppen sollen also kleiner werden. Nach Einschätzung der Senatorin kommt das auch der Qualität frühkindlicher Bildung zugute. Zusätzlich sind zwei feste Schließtage pro Jahr für Weiterbildung geplant. Die Kita-Beschäftigten sollen sich so gezielt fort- und weiterbilden können, ohne dass dies zulasten der täglichen Betreuung geht, so Günther-Wünsch.