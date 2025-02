Messer-Verbotszonen gelten ab sofort an drei Orten

Im Görlitzer Park, am Kottbusser Tor und am Leopoldplatz gibt es ab heute dauerhafte Waffen- und Messer-Verbotszonen. Dort ist es verboten, Waffen und Messer aller Art mit sich zu führen. Die Messergewalt sei an den drei Orten unverhältnismäßig höher als in anderen Bereichen der Stadt, sagte Nath.