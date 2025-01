Erinnern an Auschwitz: Berlin gedenkt der NS-Opfer

Vormittags um 11 Uhr erinnert eine Andacht in der Sankt Hedwigs-Kathedrale in Mitte an die Grauen und die Opfer des NS-Völkermords. Abends um 18 Uhr begeht der evangelische Bischof Christian Stäblein einen Gedenkgottesdienst in der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche. Stäblein mahnte vorab, Antisemitismus und Rechtsextremismus seien nicht Vergangenheit. «Sie leben, gefährlich und erschreckend präsent, mitten unter uns.» Beim «Augen auf»- Kinotag widmen sich Schauspieler wie Jürgen Prochnow der Erinnerung. Wie jedes Jahr am 27. Januar trifft sich die Lichterkette Pankow um 18 Uhr an der Kreuzung Berliner Straße/Breite Straße. Das Berliner Ensemble präsentiert abends die Uraufführung des Stücks «Gestern zwar, doch nicht vergangen».