Von Dienstag bis Donnerstag (05.-07. November) jeweils zwischen 7 und 9 Uhr können Winterjacken an der Sammelstelle am Washingtonplatz am Hauptbahnhof an Ständen mit blau-roten Flaggen abgegeben werden. Die «WrapUp» genannte Initiative findet zum zweiten Mal in Berlin statt. Dahinter stecken verschiedene Organisationen wie die Berliner Stadtmission und Moabit hilft.