Warnung vor Hitze am Sonntag

Am Samstag werden der Vorhersage zufolge Höchstwerte bis 32 Grad und am Sonntag bis 33 Grad erwartet. Ab dem Sonntagnachmittag bilden sich gebietsweise Quellwolken und am Abend können örtlich kräftige Schauer und Gewitter aufziehen. Die neue Woche startet dann bei nur noch 23 bis 26 Grad.