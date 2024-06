Berliner Senat tourt durch Lichtenberg

In der Gedenkstätte Hohenschönhausen will der Direktor der Gedenkstätte, Helge Heidemeyer, über die verschiedenen Formen und Folgen politischer Verfolgung in der DDR informieren. Auch eine Führung durch das ehemalige Stasi-Gefängnis ist vorgesehen. Weitere Stationen sind ein Wohnungsbauprojekt der landeseigenen Baugesellschaft Gewobag mit mehr als 1500 Wohnungen und das in vierter Generation geführte Familienunternehmen Greif Mietwäsche. Es liefert Miettextilien für Gastronomie und Hotellerie aus, mittlerweile auch klimaneutral.