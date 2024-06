Neue ganzjährige Notunterkunft für Obdachlose eröffnet

Die Unterkunft liegt in einem ehemaligen Schulgebäude in der Ohlauer Straße im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg. Das Projekt wird von der Sozialverwaltung im Doppelhaushalt 2024/2025 mit insgesamt 2,7 Millionen Euro finanziert. Bislang war das Angebot im Rahmen der Berliner Kältehilfe nur zwischen November und April geöffnet und bot in den Sommermonaten Mahlzeiten und Duschtage an.