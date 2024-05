Konzerte, Filme, DJs, Sonnenschutz: Begleitprogramm zur EM vorgestellt

Erwartet werden in den Fanbereichen an sehr vollen Tagen 50.000 bis 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, an anderen Tagen ohne große Spiele viele tausend Besuchende. Laut der UEFA gibt es am Brandenburger Tor und auf der Straße des 17. Juni Platz für 60.000 Menschen, vor dem Reichstag für 10.000 Menschen. Mehr sei auch bei der Fläche gar nicht möglich, sagte van Dülmen. Zahlen früherer Fanmeilen zu WM oder EM von angeblich einer Million Besuchern wolle man nicht mehr aufgreifen. Es gibt Ess- und Getränkestände, Ruhebereiche, kostenloses Trinkwasser, Sonnenschutz, Umweltschutz, Wachleute und Taschenkontrollen. Die Öffnungszeiten an allen 31 EM-Tagen: 14 bis 24 Uhr.