Karneval der Kulturen: Straßensperrungen in Kreuzberg ab Donnerstag

Am Samstag findet der Umzug des Kinderkarnevals vom Mariannenplatz zum Görlitzer Park statt. Die Strecke wird zwischen 12:30 und 14 Uhr gesperrt. Betroffen sind Mariannenstraße, Rio-Reiser-Platz, Oranienstraße und Görlitzer Park. Am Pfingstsonntag folgt der große Karnevalsumzug. Hierfür werden ab 7 Uhr die Yorckstraße, Hasenheide, Karl-Marx-Straße zwischen Hermannstraße und Reuterstraße sowie der Hermannplatz gesperrt. Am frühen Montagmorgen sollen die Streckensperrungen wieder aufgehoben werden.