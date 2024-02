Warnstreik bei der BVG am 29. Februar und 01. März

Es ist der zweite Warnstreik bei der BVG in diesem Jahr. Das Unternehmen verhandelt mit Verdi über die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Auch an mehreren Orten in Brandenburg sind in der nächsten Woche Warnstreiks geplant - am Mittwoch bei der Uckermärkischen Verkehrsgesellschaft in Prenzlau, Schwedt und Angermünde, am Donnerstag bei der Ostprignitz-Ruppiner Nahverkehrsgesellschaft. In den Verhandlungen in Brandenburg geht es auch um mehr Geld für die Beschäftigten.