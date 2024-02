Menschenkette um Reichstag: 100.000 Demonstranten angemeldet

Wie die Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) mitteilte, müssen Verkehrsteilnehmende am Samstag mit Einschränkungen in Tiergarten rechnen. Bereits am Vormittag werden demnach umfangreiche Sperrungen im Bereich Regierungsviertel, Scheidemannstraße, Dorotheenstraße, Paul-Löbe-Allee und Reichstagufer eingerichtet. Auch die Straße des 17. Juni sowie der Bereich Washingtonplatz werden voraussichtlich im Laufe des Tages gesperrt. An den Bahnhöfen Brandenburger Tor, Bundestag und Hauptbahnhof sind ebenfalls aufgrund des erwarteten Fahrgastaufkommens mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen.