Warnung vor schweren Sturmböen am Mittwoch

Über den Vormittag verstärkt sich der Wind dann - es ist verbreitet mit Wind- und Sturmböen zwischen 65 und 85 Kilometer pro Stunde zu rechnen. Zeitweise kann es dabei regnen. Vor allem in Schauernähe sind schwere Sturmböen bis 90 Stundenkilometer möglich. Mit Temperaturen zwischen zehn und 13 Grad wird es mild, am Nachmittag bleibt es in Berlin und Brandenburg überwiegend trocken.