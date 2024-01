Wiederholungswahl: Erste Wahlbenachrichtigungen verschickt

Laut Zeitplan des Landeswahlleiters Stephan Bröchler erhalten Wahlberechtigte ihre Unterlagen spätestens am 21. Januar. Berechtigte, die nicht am eigentlichen Wahltermin ihre Stimme abgeben können oder wollen, können seit Mittwoch einen Antrag auf Briefwahl stellen. Dies ist online, per E-Mail, per Fax oder postalisch möglich. Die ersten Briefwahlunterlagen werden bereits am Montag, den 08. Januar verschickt.