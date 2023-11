Mehr Fahrten, längere Züge ab 2024: S-Bahn erweitert Angebot

Auf den Linien S1 und S2 sollen Züge schrittweise mit acht statt sechs Wagen fahren. Damit stünden pro Zug rund 300 Plätze mehr zur Verfügung. Die S1 und die S5 fahren in der Hauptverkehrszeit ab kommendem Jahr im Fünf-Minuten-Takt zwischen Zehlendorf und Potsdamer Platz sowie zwischen Mahlsdorf und Warschauer Straße. Die S3 fährt in der Hauptverkehrszeit künftig alle zehn Minuten zwischen Erkner und Charlottenburg. Die S26 fährt montags bis freitags von Teltow Stadt nach Blankenburg. So werde ein zusätzliches Angebot zwischen Pankow und Blankenburg geschaffen. Die S85 verkehrt in Zukunft unter der Woche von Grünau nach Waidmannslust. Nach Ende der Sperrung des Nord-Süd-Tunnels im Januar und Februar soll es zudem ein zusätzliches Angebot auf dem Abschnitt zwischen Waidmannslust und Frohnau geben.