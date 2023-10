Tech- und Start-up-Messe Gitex kommt ab 2025 nach Berlin

Wie groß der Europa-Ableger der Gitex in der Hauptstadt wird und wie viele Besucher und Unternehmen er anziehen wird, blieb offen. Angaben dazu machte die Berliner Messe zunächst nicht. Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) bezeichnete die Einigung in Dubai als großen Erfolg für den Berliner Messestandort. "In Berlin schlägt das Herz der Startup-Community, hier ist man am Puls der Zukunftstechnologien. Deshalb passen Berlin und Gitex exzellent zusammen. In der Mitte Europas hat sich unsere Stadt zu einem Magneten für internationale Talente und Investitionen entwickelt.", so Giffey.