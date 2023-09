Tag der Patientensicherheit: Informationsmarkt in Tempelhof-Schöneberg

Auf dem Wochenmarkt am Mariendorfer Damm/Prinzenstraße wird zum Internationalen Tag der Patientensicherheit am 20. September ein Informationsmarkt veranstaltet. “Das Thema Patientensicherheit liegt mir sehr am Herzen. Mit der Veranstaltung möchten wir zur breiten Information und Aufklärung unserer Bürger_innen beitragen", sagte Oliver Schworck, Bezirksstadtrat für Jugend und Gesundheit. Auf dem Markt gibt es verschiedene Infostände. Vertreterinnen und Vertreter unter anderen des Gesundheitsamtes, der Seniorenarbeit des Sozialamtes, des Vivantes Auguste-Viktoria-Klinikums und des Geistlichen Zentrums für Menschen mit Demenz sowie die Lotsinnen der Berliner Hausbesuche informieren und beraten über das Thema Patientensicherheit und ihre Arbeit. Außerdem informieren die Patientenfürsprecherinnen der bezirklichen Krankenhäuser auf dem Markt über ihr Ehrenamt.