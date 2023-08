Das gilt sowohl für das Beantragen und Abholen von Ausweis-Dokumenten als auch mit Blick auf die technische Ausstattung, wie die Staatssekretärin für Verwaltungsmodernisierung, Martina Klement, am Dienstag bei der Vorstellung des Pilotprojekts «Bürgeramt der Zukunft» in Kreuzberg ankündigte. Dazu gehören unter anderem Terminals für das «Self-Check-in» für die Anmeldung ähnlich wie am Flughafen und sogenannte Self-Service-Terminals, die Bürgerinnen und Bürger eigenständig für Informationen und Dienstleistungen nutzen können.