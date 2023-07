U2 fährt ab dem 28. August wieder zweigleisig

«Von dem, was wir heute wissen, ist es weiterhin die Zielstellung, hier am 28.8 wieder den Fahrgastbetrieb aufzunehmen», sagte Rolf Erfurt, Betriebsvorstand bei den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG), am Montag bei einer Begehung der Baustelle im U-Bahntunnel.