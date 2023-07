Wasserqualität: Baden im Flughafensee wieder möglich

Laut aktuellen Untersuchungen befindet sich die Menge an Bakterien wieder auf einem für die Gesundheit ungefährlichen Niveau, wie das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am Freitag mitteilte. Das Lageso hatte am Dienstag vorsichtshalber vom Baden im Flughafensee abgeraten. «Diese Badewarnung kann mit den Ergebnissen der Nachkontrollen nun aufgehoben werden.» Coliforme Bakterien kommen sowohl im Darm als auch in der Natur vor. Sie sind nicht zwingend Krankheitserreger. In stark genutzten, nährstoffreichen Badeseen gibt es bisweilen eine Grundbelastung durch die Keime.