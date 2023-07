Neue Gymnasien in Berlin: Grundsteinlegung in Hellersdorf

Neben dem Kästner-Gymnasium ist außerdem ein Neubau für ein Gymnasium plus Integrierter Sekundarschule in der Allee der Kosmonauten in Lichtenberg geplant. Fertigstellung soll 2024 sein. Im gleichen Jahr ist nach Angaben der Bildungsverwaltung der Baustart in Friedrichshain für einen Neubau für das Heinrich-Hertz-Gymnasium vorgesehen, das bisher an der Rigaer Straße zu Hause ist.