Bombenentschärfung in Marienfelde: Verkehrseinschränkungen

Die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg im Berliner Süden dauert an.

Gegen 6 Uhr schrieb die Polizei bei Twitter: «Guten Morgen an alle, die in Marienfelde darauf warten, in ihre Wohnungen, Häuser oder Arbeitsstätten zurückkehren zu können. Die Maßnahmen zur Weltkriegsbombe dauern noch an und werden auch zeitnah nicht abgeschlossen sein.»