Digitalisierung: 8,9 Millionen für Berliner Krankenhäuser

Berliner Krankenhäuser haben Anfang Februar erste Zahlungen für Investitionen aus einem Bund-Länder-Programm erhalten.

Rund 8,9 Millionen Euro aus dem sogenannten Krankenhauszukunftsfonds seien an sechs Krankenhäuser in der Hauptstadt ausgezahlt worden, teilte das Landesamt für Gesundheit und Soziales (Lageso) am Donnerstag mit. Damit sollen demnach «notwendige Investitionen in moderne technische Ausstattungen und Abläufe der Krankenhäuser unterstützt werden».