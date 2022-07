1140 Affenpocken-Fälle in Berlin: Sehr hohe Impf-Nachfrage

Rund zwei Monate nach dem ersten nachgewiesenen Fall von Affenpocken in Deutschland ist die Zahl der entdeckten Erkrankungen auf mehr als 2000 gestiegen, wobei Berlin weiter besonders betroffen ist.

Hohe Nachfrage nach Impfungen

Impfungen gegen Affenpocken, die bislang nur bestimmten Gruppen empfohlen werden, sind in Berlin Mitte vergangener Woche angelaufen. Die Senatsverwaltung für Gesundheit sprach am Dienstag auf Anfrage von einer sehr hohen Nachfrage. Wie viele Menschen schon geimpft wurden, sei aber noch nicht klar. «Das Impfmonitoring läuft gerade an, uns liegen noch keine validen Zahlen vor», hieß es. Die rund 8000 in Berlin verfügbaren Impfdosen werden nach Einschätzung der Behörde aber schnell aufgebraucht sein. «Deshalb brauchen wir vom Bund zeitnah weitere Impfdosen.»