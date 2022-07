Sammeltaxi Berlkönig: Angebot endet am Mittwoch

Der Berlkönig «ist letztmalig morgen bis in die Nacht zum 21. Juli unterwegs», teilte das Unternehmen mit. Vier Jahre lang waren die Sammeltaxen, die von dem Unternehmen Via betrieben werden, dann im Ostteil der Stadt unterwegs. Per App ließen sich die Fahrten buchen, ein Computer berechnete die Route so, dass mit wenigen Umwegen möglichst viele Fahrgäste zusteigen konnten. Damit stellte der Berlkönig eine Besonderheit im Sharing-Angebot in Berlin dar.