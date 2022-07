Modellprojekt: Hitzehilfe für Obdachlose gestartet

Für Obdach- oder Wohnungslose startete am Montag in der Kurmärkischen Straße 1-3 in Schöneberg ein Modellprojekt Hitzehilfe des Sozialverbandes IB Berlin-Brandenburg. Dort können sich Betroffene täglich von 10 bis 20 Uhr aufhalten, duschen und ausruhen. Sie erhalten außerdem Essen und Getränke sowie bei Bedarf Thermosflaschen, Kleidung, Schlafsäcke und Sonnenschutzprodukte, wie der IB mitteilte.