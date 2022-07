Weniger Schwarzfahrer: Millionen Fahrgäste mit Neun-Euro-Tickets

Durch das billige Neun-Euro-Ticket sind in den Berliner U-Bahnen und S-Bahnen deutlich weniger Schwarzfahrer aufgefallen als zuvor.

Zwischen dem Beginn der Aktion am 01. Juni 2022 und dem 24. Juni 2022 ertappten die BVG 5355 Fahrgäste und die S-Bahnen 2106 Mitfahrer ohne Fahrkarten. Onsgesamt waren das also knapp 7500 Schwarzfahrer bei fast 750.000 Kontrollen. Dies teilten die beiden Unternehmen in einer Antwort des Senats auf eine Anfrage mit.

Mehr als eine Million Neun-Euro-Tickets verkauft

Im gleichen Zeitraum 2021 wurden insgesamt knapp 50.000 Schwarzfahrer ertappt (27.000 bei der BVG und rund 22.500 in den S-Bahnen) - also weit mehr als sechsmal so viele wie in diesem Jahr. Die BVG verkaufte demnach bis Ende Juni mehr als 1,2 Millionen Neun-Euro-Tickets, die S-Bahn kam auf knapp 500.000. Dazu kamen noch Tickets, die direkt bei der Deutschen Bahn gekauft wurden.