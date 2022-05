Sechs laborbestätigte Affenpocken-Fälle in Berlin

In Berlin sind mit Stand Freitagmittag insgesamt sechs Fälle von Affenpocken im Labor bestätigt worden.

Das teilte eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Gesundheit, Pflege und Gleichstellung mit. Am Wochenende waren in der Hauptstadt die ersten Fälle bekannt geworden. Aus Expertensicht sind weitere Infektionen zu erwarten. Das Robert Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag für Deutschland insgesamt 16 Affenpockenfälle aus sechs Bundesländern.