Ukrainische Lehrkräfte starten mit Unterricht

In Berlin haben die ersten ukrainischen Lehrkräfte mit dem Unterricht in Willkommensklassen begonnen.

«Wir sind dabei, über 200 Lehrkräfte einzustellen, 30 haben wir schon vertraglich gebunden», sagte Bildung-Staatssekretär Alexander Slotty (SPD) am Mittwoch (06. April 2022) beim Besuch einer Willkommensklasse am Willi-Graf-Gymnasium in Berlin-Lichterfelde. Einige dieser 30 Lehrkräfte lebten schon vorher in Berlin und haben deutsche und ukrainische Sprachkenntnisse, andere sind Geflüchtete mit guten Deutschkenntnissen, wie Slotty sagte.