Berlin empfiehlt weiter Masken in Kultureinrichtungen

Auch nach dem Ende der meisten Corona-Schutzregeln bundesweit empfiehlt Berlin für die Kultureinrichtungen der Hauptstadt weiter die Nutzung von Masken.

Kultursenator Klaus Lederer verwies am Freitag (01. April 2022) auf eine pandemische Situation mit hohen Zahlen an Opfern und Infektionen. Es sei «fahrlässig» seitens des Bundes, die Maßnahmen einfach auslaufen zu lassen, sagte der Linke-Politiker in einer Mitteilung.