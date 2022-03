Die meisten Corona-Maßnahmen fallen am Freitag weg

Die meisten Corona-Regeln fallen in Berlin bald weg. Stattdessen gelten von Freitag an nur noch eine Reihe sogenannter Basisschutzmaßnahmen.

Das hat der Senat am Dienstag (29. März 2022) bei seiner gemeinsamen Sitzung mit der brandenburgischen Landesregierung in Frankfurt/Oder beschlossen. Zum Basisschutz zählt etwa die Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr und in Einrichtungen wie Arztpraxen, Krankenhäusern, Tageskliniken, Pflegeeinrichtungen und Obdachlosenunterkünften.