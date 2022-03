Impfzentren weniger gefragt: 2330 Impfungen mit Nuvaxovid

Die landeseigenen Impfzentren und Impfstellen in Berlin haben deutlich an Bedeutung verloren. Dort gab es in der zweiten Märzwoche insgesamt rund 5900 Corona-Impfungen, in der Woche davor noch 7300.

© dpa

Das berichtete die dpa am Freitag (18. März 2022) nach Antwort der Senatsverwaltung für Gesundheit auf eine Anfrage. In der letzten Februarwoche gab es in den Impfzentren und Impfstellen zusammen noch 9700 Impfungen. Fast zwei Drittel der Impfungen in Berlin entfallen nach Angaben der Gesundheitsverwaltung inzwischen auf die Haus- und Fachärzte.

Noch fünf landeseigene Impfstellen in Betrieb Bereits Ende Februar wurden das Impfzentrum Messe und die Impfstellen in den Spandau Arcaden, im Lindencenter im Bezirk Lichtenberg, im Ikea Tempelhof und im Freizeitforum Marzahn geschlossen. Derzeit sind neben den Impfzentren im ehemaligen Kongresszentrum ICC und im früheren Flughafen Tegel noch die Impfstellen im Einkaufszentrum Ring-Center an der Frankfurter Allee, die Drive-in-Impfstelle in Lichtenberg und die Kinderimpfstelle bei Ikea in Lichtenberg geöffnet. Aktuell haben die Impfzentren und Impfstellen nach Angaben der Gesundheitsverwaltung zusammen eine Kapazität von rund 3500 bis 4000 Impfungen pro Tag.

Nur langsamer Fortschritt der Impfquote Wie lange welche Impfzentren und Impfstellen noch genutzt werden, steht noch nicht fest. Das hängt den Angaben zufolge von vielen Kriterien ab, unter anderem der Pandemie-Entwicklung und der Nachfrage nach Impfterminen. Die Quote bei den Erstimpfungen liegt nach dem Lagebericht des Senats von Freitag bei 77,6 Prozent - eigentlich sollten schon Ende Januar 80 Prozent erreicht sein. Bei den Impfungen geht es insgesamt nur noch langsam voran