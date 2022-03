Ende der Kontaktbeschränkungen für private Treffen beschlossen

Private Treffen sind ab Freitag (04. März 2022) in Berlin wieder in unbegrenzter Personenanzahl möglich, sofern nur geimpfte und genesene Personen teilnehmen.

Das teilte die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey am Dienstag (01. März 2022) nach der Senatssitzung mit. Die Kontaktbeschränkungen fallen demnach für private Treffen weg, an welchen ausschließlich geimpfte und genesene Menschen zusammenkommen. Kinder unter 14 Jahren dürfen teilnehmen, auch wenn sie weder geimpft noch genesen sind.

Weitere Lockerungen beschlossen

Für private Zusammenkünfte mit Personen, die nicht oder genesen sind, gelten die Kontaktbeschränkungen weiterhin: In diesem Fall darf sich ein Haushalt mit maximal zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Die Aufhebung der Kontaktbeschränkungen ist Teil einer umfangreicheren Lockerungsschrittes. So wird in vielen Bereichen die derzeit gültige 2G-Regelung durch die 3G-Bedingung ersetzt. Die gilt etwa in der Gastronomie, bei Veranstaltungen, bei körpernahen Dienstleistungen und beim Sport.